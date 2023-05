3 ambientes nos quais usar tecnologia e garantir praticidade

Atualmente, é possível controlar e comandar – seja por voz, temporizador ou smartphone – aparelhos eletrônicos e outros itens presentes nos mais variados ambientes de uma casa. Essa integração, além de conforto e segurança, ainda proporciona facilidade para tarefas do dia a dia.

A integração de aparelhos com comandos automáticos pode ser feita em qualquer espaço do lar. No entanto, as arquitetas Fernanda Hardt e Juliana Rinaldi explicam que a aplicação da tecnologia deve focar ambientes em que o morador conseguirá aproveitá-la melhor.

“Normalmente, a área mais procurada para isso é a social, e alguns ainda expandem para a área íntima. A lavanderia, a despensa e o banheiro são ambientes com menor aderência a esse sistema”, ressaltam.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seguir, confira algumas dicas das arquitetas e da técnica de design de interiores Lorena Oliveira para automatizar a sua casa!

Sala de estar

Esse é o ambiente mais procurado para ser automatizado. Nele, é possível trabalhar com iluminação, sistema de som, home theater e, até mesmo, sofás inteligentes, que garantirão mais conforto para o espaço. Além disso, é geralmente na sala de estar onde são instalados os equipamentos que fazem a integração da tecnologia por toda a casa.