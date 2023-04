Domingo Maior hoje 30/04/23: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 30 de abril de 2023 (30/04/23), na programação da TV Globo, às 00h30min (horário de Brasília) de segunda. Trata-se de "As Viúvas". Longa-metragem será exibido logo depois do "Especial Acaiaca 30 anos".

Um assalto frustrado faz com que Harry Rawlins e sua gangue sejam mortos pela polícia e o dinheiro que roubaram seja destruído pelas chamas. Isto faz com que a viúva de Harry, Veronica, seja cobrada para que a quantia roubada seja devolvida. Pressionada, ela encontra um caderno de anotações de Harry que prevê em detalhes aquele que seria seu próximo golpe. Veronica, então, decide realizar o roubo, tendo a ajuda das demais viúvas dos mortos no assalto frustrado.

Filme do Domingo Maior hoje, 30

As Viúvas



Quando: madrugada desta segunda, 01/05/23, às 00h30min



Onde: canal aberto da Globo

