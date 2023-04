Gratuito: Hard Rock Café promove evento para pets com show musical

Neste final de semana os “pais” e “mães” de pets têm encontro marcado no Hard Rock Café, localizado no shopping Riomar Fortaleza.

Intitulado Rockstar’s Pet, o evento é gratuito e terá espaço de beleza para os pets, no qual os animais de estimação vão poder receber penteados customizados.

O encontro é uma parceria do Hard Rock Café junto com a Cobasi, franquia brasileira de pet shops, e irá ocorrer neste sábado, 29, e domingo, 30, das 12 horas às 18 horas.

Além do momento voltado para os pets, os tutores dos animais vão poder aproveitar os shows de Amanda Alves e André Luã, e uma apresentação do cover do Elvis.

Na ocasião, os presentes também terão a oportunidade de consumir no local, que servirá pratos e drinks especiais para o evento. Para participar do encontro, é necessário fazer uma inscrição prévia no site do Rockstar’s Pet, indicando a data desejada para o encontro.

Rockstar’s Pet no Hard Rock Café

Quando : sábado, 29, e domingo, 30, das 12 horas às 18 horas



: sábado, 29, e domingo, 30, das 12 horas às 18 horas Onde : Hard Rock Café do shopping Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



: Hard Rock Café do shopping Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Inscrições e mais informações : no site do Rockstar’s Pet



: no site do Rockstar’s Pet Gratuito

