Chopp grátis: bar de Fortaleza faz promoção para quem tem nome sujo no Serasa

Promoção do Boteco do Imprensa Food Square, em Fortaleza, acontece nesta quinta, 27; veja como um devedor do Serasa pode fazer para ganhar chopp grátis

Um bar de Fortaleza teve uma ideia inusitada para os clientes que estão com as contas negativadas. O Boteco do Imprensa Food Square realiza nesta quinta-feira, 27, uma promoção de chopp grátis para quem está devendo no Serasa.

Para participar da promoção o cliente deve comparecer ao estabelecimento com um documento de identificação e o comprovante da dívida no Serasa, podendo ser por email, aplicativo ou SMS.

“Nome sujo no Serasa? Para quem curte uma cerveja, até que enfim uma vantagem, nada mais justo do que ganhar uma cerveja quando se está devendo. Os humilhados sendo exaltados", brinca o CEO do Imprensa Food Square, Pedro Netto.

Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará e SPC Brasil, o número de inadimplentes no Ceará em janeiro cresceu 9,57% em relação ao mesmo período do ano passado, foi a maior alta registrada no Nordeste, que tem a média de 5,65% aumento da inadimplência.

A promoção acontece no Boteco do Imprensa, localizado no complexo Impressa Food Square, das 17h às 21 horas.

Onde: Boteco do Impresa Food Square (Avenida Desembargador Moreira 2355, Dionísio Torres)

Boteco do Impresa Food Square (Avenida Desembargador Moreira 2355, Dionísio Torres) Quando: quinta, 27, das 17 às 21 horas

quinta, 27, das 17 às 21 horas Mais informações: @botecodoimprensa

