4 alimentos que parecem saudáveis e podem sabotar a sua dieta

Muitas pessoas acreditam que se um alimento é considerado saudável, pode ser consumido sem limites. No entanto, isso não é necessariamente verdade, pois alguns deles podem colocar a dieta em risco quando consumidos em excesso. Além disso, dependendo da forma como ele é preparado, também pode ficar mais calórico.

A Dra. Ana Luisa Vilela, médica nutróloga especializada em emagrecimento, explica a razão: “A perda de peso saudável requer um planejamento adequado que leve em consideração as atividades diárias e as necessidades de cada indivíduo. Essa é uma das principais queixas de pessoas que comem de forma saudável, mas ainda assim não conseguem perder peso”, alerta a médica.

1. Frutas

As frutas possuem alto índice glicêmico e altas doses de frutose (um açúcar monossacarídeo natural, presente nas frutas, no mel e em alguns vegetais), sendo mais doces podem esconder altas calorias.

“Abacate, banana, caqui e coco estão entre as mais calóricas; podem então ser utilizadas para sanar a vontade de doce em uma dieta restritiva, mas não devem ser as escolhas de quem está buscando perder peso”, diz.

Entre as frutas menos calóricas, a Dra. Ana Luisa Vilela destaca morango, maçã, pera ou kiwi. No entanto, ela alerta que, se as opções forem as frutas secas, é preciso compreender que, mesmo desidratadas, elas continuam contendo a frutose.

2. Saladas

Ainda que sejam absolutamente saudáveis, as saladas também precisam ser bem escolhidas. Não adianta um prato todo colorido, predominantemente verde, mas que seja regado a molhos gordurosos à base de queijos, adocicados ou feitos com creme de leite, por exemplo. “Nessas situações, é melhor até optar por carboidratos do que por saladas cheias de gorduras”, alerta a médica.

É preciso atenção aos rótulos das barrinhas de cereal (Imagem: Piotr Rzeszutek | ShutterStock)

3. Barrinhas de cereal

O cereal é um ingrediente mais calórico e possui carboidrato. “As barrinhas que são adoçadas com mel ou contêm alguma dose de açúcar podem trazer muitas calorias, principalmente as que são combinadas com chocolate. A melhor opção são as versões feitas com proteínas e, mesmo assim, a atenção deve ser bem importante na rotulagem”, avisa a médica.

4. Sopas

Se as sopas, queridinhas dos dias mais frios, forem à base de batata, mandioquinha, batata-doce ou cenoura, por exemplo, a médica afirma que podem ser bastante calóricas. “A dica é engrossar a sopa com um caldo batido com couve-flor, por exemplo”, sugere a Dra. Ana Luisa Vilela, que aconselha substituir o creme de leite a batata. Desse modo, as sopas continuam sendo nutritivas, mas com menor quantidade de calorias.

Para finalizar, a médica avisa que é importante priorizar sempre baixas quantidades na hora de consumir qualquer alimento. Ademais, é preciso buscar sempre ajuda para que o emagrecimento seja assistido por um especialista, que vai saber as reais necessidades de cada pessoa sem faltar nem sobrar nada no prato.

Por Mayra Barreto Cinel

