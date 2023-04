Temperatura Máxima hoje, 23/04/23; filme de domingo na TV Globo

Um filme histórico vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo (23/04/23). Longa começa no início da tarde, na TV Globo, após o Esporte Espetacular

Um filme histórico vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 23 de abril de 2023 (23/04/23), na programação da TV Globo, às 12h30min (horário de Brasília). Trata-se de "Deuses Do Egito”.

A sobrevivência da humanidade se vê ameaçada quando Set, o impiedoso deus das trevas, apodera-se do trono do Egito e transforma o próspero Império em um caos. Na esperança de salvar o mundo e resgatar seu verdadeiro amor, um mortal chamado Bek forma uma improvável aliança com o poderoso deus Horus. Sua batalha contra Set e seus escudeiros atravessa o além e os céus para um confronto épico.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Filme da Temperatura Máxima hoje, 23

"Deuses Do Egito"

Quando: hoje, domingo, 23 de abril de 2023 (23/04/23), às 12h30min

Onde: canal aberto da Globo

