Restaurant Week: sabores diversos por preço baixo em Fortaleza

Do oriental à cozinha contemporânea, o Festival Restaurant Week reúne restaurantes de Fortaleza para oferecer menus a preços especiais. Com o tema "heranças gastronômicas", a décima oitava edição do evento na Capital traz foco às raízes da cozinha brasileira, a partir das influências culturais, regionais e até ancestrais.

O Festival possibilita ao público experimentar a gastronomia de restaurantes renomados de Fortaleza a preços especiais. Os valores dos cardápios completos, que incluem entrada, prato principal e sobremesa, variam de acordo com o menu escolhido.

São três categorias disponíveis: Tradicional, Plus e Premium. Os valores no almoço partem de R$ 49,90 e o jantar é a partir de R$ 64,90. O evento segue até o dia 13 de maio.

A cada menu vendido será estimulada a doação de R$2 para o Iprede (Instituto Primeira Infância), fundado em 1986, em Fortaleza. A seguir, confira alguns dos restaurantes que participam do Festival. A lista completa de participantes com preços e menus está disponível no site do evento.



Balcone Restô

Especializado em gastronomia italiana e contemporânea, o Balcone Restrô oferta o menu completo de jantar por R$ 99. Para entrada, o cliente pode escolher mini truffle caprese ou tortinha de foccacia. Para o prato principal as opções são: nhoque com mignon, risoto de camarões e pescado grelhado. Por fim, há torre crocante na massa filó ou bolo assado para a sobremesa.

Quando : Segunda a quinta, das 18h às 23 horas

: Segunda a quinta, das 18h às 23 horas Onde : Rua Osvaldo Cruz, 919 - Aldeota

: Rua Osvaldo Cruz, 919 - Aldeota Quanto : R$ 99

: R$ 99 Contato: (85) 98181-4004 ou @balconeoficial

Ryori

Para quem busca gastronomia japonesa, o Ryori é uma opção. O menu completo para jantar custa R$ 74,90 e inclui spicy shrimp e nikuman como opções de entrada, combinado de 12 peças ou tori kamameshi no prato principal, e cheesecake ryori ou choux cream de matchá para a sobremesa.

Quando : segunda a domingo, das 11h30 às 22h no Shopping Iguatemi Bosque e das 18h ás 23h30 no Meireles

: segunda a domingo, das 11h30 às 22h no Shopping Iguatemi Bosque e das 18h ás 23h30 no Meireles Onde : Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 Edson Queiroz) e R. Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles

: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 Edson Queiroz) e R. Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles Quanto : R$ 74,90

: R$ 74,90 Contato: (85) 3241-4683 ou @restauranteryori

Seu Conrado

Comida brasileiro não poderia faltar no Restaurant Week e um dos representantes dessa gastronomia é o restaurante Seu Conrado, localizado no bairro Monte Castelo. O menu completo para jantar custa R$ 64,90 e inclui queijo coalho crocante com catchup de goiabada caseiro ou croquete com maionese picante como opções de entrada, galetinho na brasa com baião e batata frita, bife de maminha na brasa com rubacão ou lombo suíno grelhado ao molho barbecue, arroz de abacaxi com linguiça calabresa e macaxeira frita para prato principal, e cocada cremosa com abacaxi em calda, castanhas de caju tostadas e merengue ou mini sonhos recheados com doce de leite caseiro para sobremesa.

Quando : Segunda à quinta, das 18h às 23 horas

: Segunda à quinta, das 18h às 23 horas Onde : Rua Conrado Cabral, 711 - Monte Castelo

: Rua Conrado Cabral, 711 - Monte Castelo Quanto : R$ 64,90

: R$ 64,90 Contato: 85 99141-2522 ou @seuconradooficial

Mezzi participa da 18ª edição do Restaurante Week Fortaleza (Foto: Divulgação)



Mezzi

Especializado em gastronomia mediterrânea, o Mezzi oferta o menu de almoço por R$ 69, que inclui Crudo de Atum ou Goujonettes como entrada, Moussaka, Arroz de Bacalhau, Filé Bourguignon ou Peixe com legumes na brasa como o prato principal, e sorvete de iogurte ou creme brulée de laranja para sobremesa.

Já o menu para o jantar custa R$ 99 e inclui carpaccio de carne, bombom mezzi ou camarões lemoni como entrada, camarão milos, salmão capri, filet roti ou risoto de cogumelos como prato principal, e cake de chocolate ou sorvete de iogurte para sobremesa.

Quando : Segunda à quinta, das 12h às 15 horas e 18h às 23h30min (entrada até 1 hora antes do encerramento)

: Segunda à quinta, das 12h às 15 horas e 18h às 23h30min (entrada até 1 hora antes do encerramento) Onde : R. Pereira Valente, 1146 - Meireles

: R. Pereira Valente, 1146 - Meireles Quanto : R$ 69 a R$ 99

: R$ 69 a R$ 99 Contato: (85) 99105-5443 ou @mezzi.restaurante



