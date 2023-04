Na Alemanha o feriadão religioso dura um pouco mais. Em Berlim a Segunda-Feira de Páscoa é um dos poucos feriados oficiais da cidade. Mas, afinal, o que é celebrado nesta data?Esta segunda-feira é feriado aqui em Berlim – aliás, é feriado na Alemanha inteira. É uma das poucas datas comemorativas oficiais da capital alemã, que é um dos estados do país com o menor número de feriados – com apenas 10, frente aos 13, por exemplo, da Baviera. Assim como no Brasil, os feriados de Berlim estão atrelados a eventos comemorativos da fé cristã, datas históricas e temos também o Ano Novo. Mas o que chamou atenção no meu primeiro ano na cidade foi o feriado celebrado hoje: a tal da Segunda-Feira de Páscoa. Cresci dentro de uma família cristã, além de estudar em colégio católico, e jamais tinha ouvido falar de uma Segunda de Páscoa. A vida inteira, até aquele momento, havia aprendido que as celebrações desta data religiosa começavam no Domingo de Ramos, lembrando a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, passando pela Quinta-Feira Santa, que recorda a Última Ceia, e pela Sexta-Feira Santa, que relembra a crucificação de Jesus, terminando no Domingo de Páscoa, que comemora a ressurreição. O que é celebrado? Mas e na Segunda-Feira de Páscoa, o que teria acontecido? Seria um dia de descanso para os fiéis, após a ressurreição? Intrigada, fui pesquisar sobre o tema e descobri que na Alemanha a data remete à aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos de Emaús. De acordo com essa passagem bíblica, três dias após a crucificação, dois jovens caminhavam de Jerusalém para Emaú, quando um terceiro homem, inicialmente desconhecido, se reuniu a eles na estrada. Depois de lamentar os últimos acontecimentos, os dois convidam o terceiro para jantar, e quando Jesus parte o pão é finalmente reconhecido pelos jovens, que voltam imediatamente para Jerusalém para contar o ocorrido. Como o episódio teria aparentemente ocorrido na noite de domingo, dessa maneira, a Segunda de Páscoa é uma continuação do Domingo de Páscoa, lembrando o dia em que os jovens voltaram a Jerusalém para contar sobre o encontro com Jesus. Diferente do domingo, quando as crianças são convidadas a procurar ovos coloridos e de chocolates escondidos por suas casas, em Berlim não há nenhuma comemoração tradicional na segunda, como ocorre em algumas cidades alemãs, onde há corridas com ovos ou antigos rituais para expulsar o inverno. Para muitos, a data é o dia de voltar para casa depois do feriado prolongado. Assim, as celebrações cristãs do domingo podem ser realizadas com calma e não ficam comprometidas com viagens. Autor: Clarissa Neher