Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 19/04/23

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 19 de abril de 2023 (19/04/23), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Recém-Casados” é um longa-metragem dirigido por Shawn Levy.



Os jovens Sarah e Tom se casam e partem para a Europa. A lua de mel é complicada e cheia de imprevistos, mas tudo fica ainda pior com a chegada do ex-namorado de Sarah, enviado pelos pais da moça para tentar acabar com o casamento.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Dragão do Mar anuncia programação de aniversário para o fim do mês

Broadway realiza última apresentação de ‘O Fantasma da Ópera’

Rita Lee é homenageada no Altas Horas; família compartilha reação

'Wicked': filme com Ariana Grande e Cynthia Erivo divulga imagens

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Recém-Casados

Quando: hoje, quarta, 19 de abril de 2023 (19/04/23), às 15h30min

Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags