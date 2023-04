Gratuito: TJA recebe espetáculo Festa dos Padroeiros no sábado, 15

Ocupando o palco principal do Theatro José de Alencar de forma leve e divertida, o espetáculo “Festa dos Padroeiros”, do Grupo Tradições Cearenses (GTC), apresenta um pedaço das tradicionais festas dedicadas aos santos padroeiros do nosso Estado. A apresentação, que integra a programação da Temporada de Arte Cearense (TAC), acontece entre os dias 15 e 23 de abril, a partir das 18 horas.

Remontado, o espetáculo retorna aos palcos após 32 anos seguindo sua visão original desenvolvida pela professora Elzenir Colares (1935-2020), que o criou após realizar uma pesquisa de campo para conhecer melhor as festividades cearenses. Encantada pela pluralidade e empolgação que as envolvia, montou a peça que é apresentada pelo GTC.

A montagem conta a história dos festejos por meio de uma mistura entre dança, música e teatro. Uma das principais festas retratadas é a de Santo Antônio, realizada em Barbalha. Segundo Lúcio Filho, integrante do elenco, a Festa do Pau da Bandeira é “a essência” dela. A festa também compõe o cenário. A Praça da Igreja Matriz de Santo Antônio, principal local onde acontece a celebração, será remontada no palco principal do TJA. “A abertura do espetáculo é o carregamento do pau da bandeira e as mulheres querendo tocar no pau para desencalhar”, detalha.

Lúcio conta que havia participado da última montagem, há 32 anos, e que é “muito especial” retornar para os palcos com a apresentação. Ele descreve também ser uma grande responsabilidade, pois “o desafio é manter a essência da pesquisa da professora Elzenir Colares”. “Temos tudo para fazermos um grande espetáculo, porque quem vai subir ao palco leva a alma e o coração”, completa o ator

Apesar das primeiras montagens terem acontecido em 1988 e 1991, o presidente do GTC, Artur Rocha, ressalta que o tema é atual, mas que passa por influências da modernidade. “Nosso propósito é mostrar como tudo começou e como nossos avós se divertiam”, ele afirma. O presidente do grupo também descreve o roteiro desenvolvido por Elzenir como “bem pensado” e o que será apresentado segue o roteiro original criado por ela.

A montagem que traz detalhes bem típicos dos festejos tradicionais para os padroeiros, como as preces feitas aos Santos, não pretende repetir o mesmo tempo de pausa novamente. Artur afirma que o Grupo Tradições Cearenses pretende viajar pelo Brasil com o espetáculo e que já receberam convites.

Festa dos Padroeiros — Grupo Tradições Cearenses



Quando: dias 15, 16, 22 e 23 de abril, sempre às 18 horas

Onde: Palco Principal do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Programação Gratuita



