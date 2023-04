Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 13/04/23

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 13 de abril de 2023 (13/04/23), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Diário de uma Paixão” é um longa-metragem dirigido por Nick Cassavetes.



Numa clínica geriátrica, Duke, um dos internos que relativamente está bem, lê para uma interna (com um quadro mais grave) a história de Allie Hamilton e Noah Calhoun, dois jovens enamorados que, em 1940, se conheceram num parque de diversões. Eles foram separados pelos pais dela, que nunca aprovaram o namoro, pois Noah era um trabalhador braçal e oriundo de uma família sem recursos financeiros. Para evitar qualquer aproximação, os pais de Alie a mandam para longe. Por um ano, Noah escreveu para Allie todos os dias, mas não obteve resposta, pois a mãe dela interceptava as cartas de Noah para a filha. Crendo que Allie não estava mais interessada nele, Noah escreveu uma carta de despedida e tentou se conformar. Allie esperava notícias de Noah, mas, após sete anos, desistiu de esperar ao conhecer um charmoso oficial, lon Hammond Jr., que serviu na 2ª Grande Guerra (assim como Noah) e pertencia a uma família muito rica. Ele pede a mão de Allie, que aceita, mas o destino a faria se reencontrar com Noah. Como seu amor por ele ainda existia e era recíproco, ela precisa escolher entre o noivo e seu primeiro amor.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Diário de uma Paixão



Quando: hoje, quinta, 13 de abril de 2023 (13/04/23), às 15h30min

Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

