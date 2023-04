Domingo Maior hoje 09/04/23: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 9 de abril de 2023 (09/04/23), na programação da TV Globo, às 00h40min (horário de Brasília) de segunda. Trata-se de "Rainhas do Crime". Longa-metragem será exibido logo depois do "Big Brother Brasil 23".

Nos anos 1970, Kathy, Ruby e Claire são pegas de surpresa quando seus maridos, líderes da máfia irlandesa em Nova York, vão presos. Sem saída, elas tomam o trono e passam a comandar Hell's Kitchen.

Filme do Domingo Maior hoje, 9

Rainhas do Crime

Quando: madrugada desta segunda, 10/04/23, às 00h40min



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde: canal aberto da Globo

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags