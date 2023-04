Não gosta de chocolate? Ou simplesmente quer experimentar algo diferente na Páscoa deste ano? Sem problemas! Em 2023, o "coelhinho" trouxe inúmeras novidades para os moradores de Fortaleza e Região Metropolitana da Capital.

Empada, cuscuz, sorvete, açaí, cookie e até sushi estão entre os novos sabores de ovos de Páscoa "inusitados" lançados por empresas e empreendedores locais para atrair novos clientes e alavancar as vendas na data.

O POVO percorreu alguns dos estabelecimentos com propostas diversas de sabores e com promessas de experiências marcantes para a Páscoa de 2023. Na lista abaixo vão alguns dos locais com sabores incomuns para ovos de Páscoa.

Ovo De Cuscuz

Junta a tradição nordestina com a tradição da Páscoa e resulta em um ovo de cuscuz. Foi o que pensou o Maré Café, localizado na Vila do Mar. Desde 2021, a cafeteria à beira-mar oferece ovo feito de cuscuz acompanhado de requeijão, carne de sol, frango desfiado, calabresa defumada e queijo assado. A opção para consumir no local é R$27 e delivery é R$30.

Ovo de Sushi

A tradição dos ovos de Páscoa também chegou até a culinária japonesa. Aberta desde 2019, a Hiroshi Oriental Food está no mercado com ovos de sushi. Na opção tradicional e hot, os ovos são oferecidos nos sabores camarão, kani, atum e salmão, custando R$49,90. Os ovos são feitos na hora e também tem patê de atum dentro da "casca".

A Hiroshi trabalha com atendimento em loja no bairro Bonsucesso, mas também faz entrega para quase todos os bairros de Fortaleza. Às quarta-feiras, a casa faz a oferta de sushi por apenas R$1 cada.

Ovo de Empada



Fugindo do tradicional, a Senhora Empada oferece novamente o famoso ovo de empada. Nos sabores frango com requeijão e empada de chocolate, a empresa vem conquistando os clientes desde 2021.

Cada ovo é vendido por R$54,99 e serve muito bem até quatro pessoas. Para adquirir a novidade é preciso fazer encomenda com ao menos 24 horas de antecedência. Os pedidos podem ser feitos pelo Whatsapp e podem ser retirados na loja ou enviados por delivery. Confira:

Ovo de Açaí

Para a alegria dos amantes de açaí e sorvete, a Jungle Açaí também está fazendo parte dessa celebração. Com lojas em Fortaleza e Maracanaú, a Jungle oferece ovos em uma casca de chocolate com a opção de até quatro bolas de sorvete e açaí, várias opções de coberturas, frutas e caldas. Os sabores são todos da sua escolha e dá para duas pessoas. O ovo é vendido por R$34,99 e pode ser consumido na loja ou pedido para entrega.

Ovo de 1kg de Cookie

Os cookies da marca Makuke já são uma delícia consagrada na gastronomia de Fortaleza, e neste ano, os sabores ganham um novo formato e são lançados como os tradicionais ovos de Páscoa e ficam melhor ainda com as versões de 1kg.

Os sabores variam desde o brigadeiro tradicional ao red velvet. Os ovos também podem ser adquiridos no formato trufado, de colher, pequenos e até de 1kg! Os valores estão a partir de R$55.

Faltando menos de uma semana para a Páscoa, a data comemorativa promete aquecer o mercado e opções para se deliciar não irão faltar.

