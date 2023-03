Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 27/03/23

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 27 de março de 2023 (27/03/23), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Por Aqui e Por Ali” é um longa-metragem dirigido por Ken Kwapis.



Bill retorna aos EUA em plena terceira idade. Para se reconectar com sua terra natal, ele decide caminhar junto com um antigo amigo do colégio pela Trilha dos Apalaches, que tem mais de três mil quilômetros.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Por Aqui e Por Ali

Quando: hoje, segunda, 27 de março de 2023 (27/03/23), às 15h30min

Onde: canal aberto da TV Globo

