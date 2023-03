Gratuito: Porto Iracema realiza aula aberta de dança nesta quarta

14º edição da Jornada de Dança da Bahia chega à Fortaleza com programação de aula aberta e espetáculos gratuitos de dança

Com foco na dança moderna, a 14º edição da Jornada de Dança da Bahia será realizada em Fortaleza a partir desta quarta-feira, 29. O evento inaugural está marcado para acontecer às 19 horas, no auditório do Porto Iracema das Artes.

Na ocasião, será realizada uma aula aberta sobre dança com participação de Fátima Suarez, bailarina e diretora da Escola Contemporânea de Dança (ECD). Intitulada “A Arte de Isadora Duncan”, a aula é voltada para professores e estudantes de dança.

Na aula aberta, os participantes vão debater sobre os trabalhos criados entre 1900 e 1927 por Isadora Duncan, artista estadunidense considerada precursora da dança livre.

Já na quinta-feira, 30, será realizado o espetáculo “A arte de Isadora Duncan”. A apresentação acontece no Teatro Morro do Ouro, anexo do Theatro José de Alencar, às 19 horas.

Aula Aberta “A arte de Isadora Duncan”

Quando: quarta-feira, 29, às 19 horas

Onde: auditório do Porto Iracema das Artes (R. Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Espetáculo “A arte de Isadora Duncan”

Quando: quinta-feira, 20, às 19 horas

Onde: Teatro Morro do Ouro, anexo do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)



Mais informações: Instagram @portoiracemadasartes

Gratuito

