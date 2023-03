Festival de Quadrilha de Uruoca confirma Lexa e Gustavo Mioto

Lexa e Gustavo Mioto são confirmados no Festival de Quadrilha de Uruoca, no interior do Ceará

Lexa e Gustavo Mioto são as primeiras atrações confirmadas no Festival de Quadrilha de Uruoca, no interior do Ceará. O evento acontecerá de 3 a 9 de julho.

A programação promete trazer artistas de estilos musicais diversos para agradar diferentes públicos. A cantora Lexa subirá ao palco no dia 8 de julho. Conhecida pelos hits "Sapequinha", "Chama Ela" e "Só Depois do Carnaval", a cantora levará o funk para o festival.

Já Gustavo Mioto representará o sertanejo. Ele é conhecido pelas faixas "Com ou Sem Mim", "Coladinha em Mim" e "Impressionando os Anjos". A data de apresentação do artista ainda não foi divulgada.

No ano passado, o evento contou com apresentações de Taty Girl e Naiara Azevedo. Além das performances, o público poderá conferir as tradicionais competições entre quadrilhas.

Festival de Quadrilhas de Uruoca

Quando: 3 a 9 de julho

Onde: Uruoca

Instagram: @festivaldequadrilhasuruoca

