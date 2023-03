Dia do Teatro: confira programação gratuita em Fortaleza

Na segunda-feira, 27 de março, é celebrado o Dia Mundial do Teatro. Para celebrar a data, equipamentos culturais de Fortaleza promovem uma série de atividades gratuitas.

Roda de conversa, aula-espetáculo e recital são algumas das ações que serão realizadas. O Centro Cultural Bom Jardim, o Centro Cultural Porto Dragão, a Escola Porto Iracema das Artes, Theatro José de Alencar e Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (TUPA), da UFC, são os espaços que terão programação na data.

O Dia do Teatro em Fortaleza também terá homenagem a B. de Paiva, referência do teatro moderno brasileiro e das artes cênicas do Ceará. Ator, poeta, dramaturgo, encenador, historiador, gestor e professor, a trajetória de Paiva contribuiu para o fomento do teatro amador e a profissionalização da área.

“B. de Paiva teve atuação fundamental na criação da Secult Ceará, a primeira secretaria da Cultura no Brasil, além de propor, gerir e estruturar outras instituições voltadas para o setor, no Rio de Janeiro, Brasília, entre outras unidades da federação", declara Luisa Cela, secretária da Cultura do Ceará.

Essa participação na organização do campo cultural brasileiro, além da sua produção teatral e desempenho na formação de novas gerações, nos leva a homenageá-lo, lembrando que conhecer sua figura, suas peças, seus escritos é fundamental para inspirar e capacitar novas gerações de artistas, gestores e professores”, comenta.

Dia do Teatro: confira a programação completa

Centro Cultural Porto Dragão

A celebração tem início às 10 horas no Centro Cultural Porto Dragão com a inauguração de uma placa em homenagem ao cearense B. de Paiva no Teatro que leva seu nome.

Quando: 10 horas

Onde: Teatro B. de Paiva - Centro Cultural Porto Dragão (R. Bóris, 90 - Praia de Iracema)

Escola Porto Iracema das Artes

Às 12 horas, a Escola Porto Iracema das Artes publicará uma vídeo-leitura do "Pranto Segundo", do poema dramático "Cantochão para uma Esperança Demorada", de B. de Paiva, por Levy Mota e Maíra Abreu Rocha no Instagram @portoiracemadasartes.

Quando: a partir de meio-dia

Onde: @portoiracemadasartes

Centro Cultural Bom Jardim

Uma roda de conversa sobre Marcus Miranda e B. de Paiva acontecerá nos dias 27 e 28, às 14 horas, no Centro Cultural Bom Jardim. A ação irá dialogar sobre a vida desses dois expoentes da dramaturgia cearense com o objetivo de fortalecer a memória do Teatro no Ceará.

Quando: 27 e 28, às 14 horas

Onde: Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (TUPA)

O ator, diretor e dramaturgo Ricardo Guilherme realizará às 17 horas uma aula-espetáculo biográfica no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (TUPA).

Quando: 17 horas

Onde: Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (Av. da Universidade, 2210 - Benfica)

Theatro José de Alencar (TJA)

Às 18h30min, terá apresentação de um recital com músicas de encenações do diretor homenageado pela voz do tenor Franklin Dantas no Palco Principal. Ricardo Guilherme cantará a música-tema da burleta “O Casamento da Peraldiana”, de Carlos Câmara, além de canções oriundas de peças teatrais dirigidas por B. de Paiva. Às 19h30min, a programação finaliza com o grupo Pavilhão da Magnólia no espetáculo "Há uma festa sem começo que não termina com o fim".

Quando: 18h30min e 19h30min

Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

