Gratuito: MIS recebe mostra retrospectiva da dupla Distruktur

Com abertura marcada para esta sexta-feira, 24, o Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe a exposição audiovisual “Passeio noturno: uma visão retrospectiva sobre Distruktur”, dos artistas Melissa Dullius e Gustavo Jahn. A mostra ficará em cartaz no segundo andar, no prédio Anexo, até o dia 24 de maio.

Durante a estreia, nesta sexta-feira, 24, os artistas visuais participarão de uma roda de conversa sobre a concepção artística do trabalho do Distruktur - nome dado a dupla de brasileiros radicados na Alemanha. Intitulado “Conversas Experimentais”, o bate-papo vai iniciar às 18 horas, e terá mediação de Pedro Azevedo, curador da exposição.

Já no sábado, 25, a partir das 16 horas, haverá uma visita guiada conduzida por Melissa Dullius e Gustavo Jahn, que também são cineastas. Passeando pela exposição, a dupla de artistas irá conversar sobre os processos criativos da montagem. Para o passeio mediado, serão ofertadas 25 vagas, sendo preenchidas por ordem de chegada a partir das 15h30min.

A exposição audiovisual “Passeio noturno: uma visão retrospectiva sobre Distruktur” reúne fotografias, filmes sonoros e silenciosos e textos produzidos por Melissa e Gustavo. Os filmes “El Meraya” (2018), “Triangulum” (2008) e "Don't look back/Labirinto” (2012), “Cat Effekt” (2011), “A Máquina do Tempo”(2014) e “No coração do viajante” (2013), serão exibidos de forma contínua e em loop.

Exposição “Passeio noturno: uma visão retrospectiva sobre Distruktur”

Quando: a partir desta sexta-feira, 24; terça-feira a quinta-feira, das 10 horas às 18 horas, e sexta-feira a domingo, das 13 horas às 20 horas

Onde: Museu da Imagem e do Som (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)

Mais informações: @mis_ceara

Gratuito



