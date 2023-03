Fernanda Gentil: apresentadora deixa Rede Globo após 15 anos

A apresentadora Fernanda Gentil encerrou seu contrato fixo com a Rede Globo. Após passagens nos programas esportivos e de entretenimento, a jornalista deixará a emissora após 15 anos. A informação foi divulgada por Fernanda nesta segunda-feira, 20, em publicação no seu perfil do Instagram.

"Apesar de ter certeza que esse novo ciclo que se abre vai ser tão gostoso, enriquecedor e cheio de aventuras como esse que estou fechando, não deixo de morrer de gratidão e carinho por tudo o que vivi até hoje na Globo”, escreveu a jornalista.

Fernanda estreou na Globo em 2009, como apresentadora do SportTV. No ano seguinte, a jornalista foi convidada para cobrir os Jogos Olímpicos de Inverno, no Canadá, e a Copa do Mundo de Futebol, na África do Sul, ambos ocorridos em 2010.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja também | Gabriela Duarte, filha de Regina Duarte, é dispensada da Globo

“Como eu digo, principalmente para os estudantes com quem converso, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu quis mais do que muita gente, isso eu tenho certeza. No meu primeiro dia na Globo eu realizei apenas o primeiro sonho que sonhei - todos os outros eu realizei sem nem ter sonhado…”, relembrou.

Conquistando o público, Fernanda assumiu a posição de apresentadora nos programas da TV aberta: “Globo Esporte” e “Esporte Espetacular”, ficando neste de 2016 até meados de 2018.

Na publicação, Fernanda compartilhou sobre ter “se aventurado” em outras áreas do Jornalismo: “eu não gosto do sucesso tanto quanto eu gosto do frio na barriga, por isso saí do esporte, onde eu estava consolidada, para me aventurar em novos desafios”.

Em 2019, a jornalista ingressou no entretenimento com a estreia do programa “Se Joga”. Fernanda Gentil também participou dos programas "É de Casa” e, em 2021, apresentou o “Zig Zag Arena”, que durou apenas uma temporada.



Sobre o assunto Gabriela Duarte, filha de Regina Duarte, é dispensada da Globo

Demitido por assédio, José Mayer chama Globo de "empresa nefasta"

BBB 23: famosos criticam Globo por condução de expulsões

Repórter da Globo processa emissora por assédio e pressão estética

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags