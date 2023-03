Cineasta Laís Bodanzky participa do ‘Sem Censura’ nesta segunda, 20

Laís Bodanzky participa do ‘Sem Censura’ nesta segunda-feira, 20; Cineasta assina a direção dos filmes nacionais "Bicho de Sete Cabeças" e As Melhores Coisas do Mundo"

Nesta segunda-feira, 20, a cineasta Laís Bodanzky participa do programa “Sem Censura”, da TV Brasil. Apresentado por Marina Machado, a exibição tem início às 21 horas e será transmitido na tv aberta e nos canais do Facebook, Twitter e Youtube da TV Brasil.

Estrelado por Rodrigo Santoro, o longa-metragem “Bicho de Sete Cabeças”, de 2001, foi o primeiro projeto da carreira da diretora. Em 2007, Laís dirigiu “Chega de Saudade”, que contou com grande elenco, como Leonardo Villar e Tônia Carrero.

No ano de 2010, a diretora assinou o longa-metragem “As Melhores Coisas do Mundo”, com o qual fez sua estreia no o Festival de Cinema de Roma e conquistou o título de “Melhor Filme do Ano” no Prêmio APCA.

Em 2022, a cineasta esteve na direção do longa-metragem “A Viagem de Pedro”. Nascida em São Paulo, Laís também participou da produção das animações “Uma História de Amor e Fúria” (2013) e “Perlimps”, lançada em fevereiro de 2023.

Durante o “Sem Censura”, Laís Bodanzky irá conversar sobre sua trajetória no universo cinematográfico, suas experiências na área e compartilhar pensamentos e ideias sobre o futuro do Cinema.

Sem Censura com Laís Bodanzky

Quando: segunda-feira, 20, às 21 horas

Onde: na TV Brasil, com transmissão no Facebook, Twitter e Youtube da TV Brasil



