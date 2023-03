Cover de Roberto Carlos, Bolsonarista é condenado por fakenews

Cover do cantor Roberto Carlos, o bolsonarista José Luiz Bonito deverá pagar indenização de R$15 mil para a jornalista Miriam Leitão. A condenação, feita pela Justiça de São Paulo, se deu porque José ofendeu e disseminou notícias falsas contra a jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo.

José Luiz Bonito, ou Roberto Boni, como também é chamado, agrediu a jornalista em seu canal no Youtube, intitulado Canal Universo. À época com 485 mil seguidores, ele chamou Miriam de “terrorista”, “nojenta” e “psicopata”, além de acusá-la de assaltar um banco, no período de ditadura militar.

“Ela faz jus ao nome dela, uma terrorista, presa por assalto ao Banespa. Tava com um trinta e oitão e os militares meteram ela na cadeia”, declarou José. Apesar de condenado, ainda cabe recurso.

A jornalista entrou com uma representação contra o cantor, acusando-o de atuar "com claro intuito de macular sua honra objetiva e reputação, indo muito além de mera crítica à sua posição política ou atuação jornalística”. Além dos R$15 mil pagos a Miriam, o sósia deverá pagar multa de R$7.800 e uma prestação pecuniária de R$5.500.

