Mercado AlimentaCE: restaurantes retomam ao espaço nesta sexta, 10

Os seis restaurantes que integram o Mercado AlimentaCE retomam ao espaço do equipamento localizado na Estação das Artes a partir desta sexta-feira, 10. O momento traz de volta também o Happy Hour no Mercado, das 17h às 21h, com acesso gratuito.

Mormaço, Pachamama, Cozinha do Deyme, Muá Tuá, Tacos Burger e Sorvete da Reserva são os restaurantes que assinam os cardápios de comidas e bebidas que compõe o Mercado AlimentaCE. Além de sanduíches, petiscos e pratinhos, incluindo opções veganas, os restaurantes oferecem sorvetes, drinks, vinho e cerveja artesanal em diferentes faixas de preço.

O projeto passou a acontecer durante os meses de dezembro de 2022 e janeiro deste ano com a proposta de ser um espaço para encontros em torno da boa gastronomia, operando aos finais de semana, durante a programação cultural da Estação das Artes. Em fevereiro, no entanto, passou por uma pausa na ocupação.

Com o retorno do Mercado AlimentaCE, a programação musical das sextas ficará por conta do DJ Nego Célio, que faz uma temporada de discotecagens temáticas até abril. Nesta semana, o som será ao estilo black music, com música de todo canto, do hip hop ao samba.

Já aos sábados, o espaço abre durante os eventos artísticos da Estação. No domingo, de 9h às 12 horas, os restaurantes se juntam à feira agroecológica e passam a oferecer, além do cardápio habitual, opções de café da manhã, como cuscuz, tapioca, caldo e outras delícias.

Mercado AlimentaCE - Happy Hour do Mercado

Quando: sexta-feira, 10 de março, de 17h às 21 horas

Onde: Mercado AlimentaCE (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro, dentro do Complexo Cultural Estação das Artes)

Entrada Gratuita

