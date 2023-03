Gratuito: Porto Iracema promove oficina de lambes no domingo, 12

A Escola Porto Iracema das Artes realiza neste domingo, 12, uma oficina de lambes. Ministrado pela artista visual Beatriz Gurgel, o evento é gratuito e está marcado para iniciar às 13 horas, no Museu de Arte Contemporânea do Dragão do Mar (Mac).

Intitulada “Lambes Monstruosos”, a oficina terá início com uma roda de conversa no qual os participantes vão trocar experiências e debater sobre suas subjetividades e particularidades, a partir da observação da obra “Às vezes o monstro me come, às vezes o monstro sou eu”.

Beatriz Gurgel explica que a proposta do curso é dar voz ao “eu-interior”: “A oficina é um convite para conversar e pensar sobre esses nossos monstrinhos e dar cara a eles através da técnica do lambe-lambe”.

A atividade faz parte da programação do último dia da exposição Reflorestamento, que ocorre no MAC Dragão, sendo composta por 79 obras de artistas que passaram pelo Laboratório de Artes Visuais da Porto Iracema. A oficina é gratuita e limitada a 15 vagas, a serem preenchidas por ordem de chegada.

Oficina Lambes Monstruosos

Com Beatriz Gurgel

Quando: domingo, 12, de 13 horas às 18 horas

Onde: Museu de Arte Contemporânea (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Mais informações: Instagram @portoiracemadasartes

Gratuito



