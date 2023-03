The Last of Us: episódio final será disponibilizado mais cedo

Sucesso da HBO, "The Last of Us" chega ao fim no próximo domingo, 12. Episódio final da série será exibido uma hora mais cedo no canal e na plataforma HBO Max

Um dos principais sucessos da HBO do começo de 2023, a série "The Last of Us" chegará ao fim no próximo domingo, 12. O nono episódio da produção, baseada no famoso videogame homônimo, será exibido mais cedo do que o costume. A informação foi confirmada pela própria HBO nas redes sociais.

Estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, a série estreou em 15 de janeiro e teve episódios semanais que eram exibidos na HBO e disponibilizados na HBO Max às 23 horas. O episódio final da temporada, porém, será disponibilizado mais cedo, às 22 horas. "Uma hora mais cedo, pra dar tempo de se recuperar depois do episódio", diz o conteúdo compartilhado no Twitter do canal.

Essa é a segunda vez que um episódio de "The Last of Us" tem alteração no horário de exibição. No final de semana do SuperBowl, que ocorreu no domingo 12 de fevereiro, a HBO exibiu o episódio da série na sexta, 9 de fevereiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O nono capítulo da primeira temporada apresenta a conclusão da saga de Joel e Ellie pelo mundo pós-apocalíptico desta parte inicial. O episódio é intitulado "Look for the Light".



Sobre o assunto The Last of Us: veja as referências ao jogo na série da HBO

The Last of Us é a segunda maior estreia da HBO em 13 anos

The Last of Us: série estreia e amplia dilemas humanos do jogo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags