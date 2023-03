Domingo Maior hoje 05/03/23: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 5 de março de 2023 (05/03/23), na programação da TV Globo, às 00h40min (horário de Brasília) de segunda. Trata-se de “Stratton - Forças Especiais". Longa-metragem será exibido logo depois do "Vai Que Cola".

John Stratton, do MI6, entra com o agente norte-americano Marty num complexo laboratório no Irã com o objectivo de interceptar um enorme lote de armas bioquímicas. Mas a missão é malsucedida, resultando na trágica morte de Marty.

De regresso à casa, desmoralizado e mais introspectivo do que nunca, Stratton é recrutado para uma nova e complicada missão: deter Barovski, um criminoso russo dado como morto há quase 20 anos, que planeia usar armas químicas para se vingar. Ainda com dificuldade em lidar com a morte do amigo, Stratton decide focar toda a sua energia na tarefa que tem em mãos. Mesmo que isso que custe a própria vida.

Filme do Domingo Maior hoje, 5

Stratton - Forças Especiais

Quando: madrugada desta segunda, 05/03/23, às 00h40min



Onde: canal aberto da Globo

