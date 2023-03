Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo março, 03/03/23

Um filme de ação vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 3 de março de 2023 (03/03/23), às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Gigantes De Aço” é um longa-metragem dirigido por Shawn Levy.

Em um futuro próximo, as máquinas substituem os homens no ringue. As lutas de boxe acontecem entre robôs de alta tecnologia. Charlie, um ex-lutador frustrado, se une ao filho para construir um competidor imbatível.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Livro reúne crônicas e contos inspirados em músicas de Belchior

Obra que homenageia curandeira popular ganha exposição em Juazeiro do Norte

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja lançamentos do fim de semana

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Gigantes De Aço

Quando: hoje, sexta, 3 de março de 2023 (03/03/23), às 15h30min

Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags