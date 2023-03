Plataforma Colo disponibiliza filmes e realiza curso de curadoria

Estão abertas as inscrições para o curso virtual "Curadoria, programação, pesquisa” da plataforma Colo, iniciativa lançada pelo crítico e curador cearense Pedro Azevedo. A formação busca mapear ações de curadoria de cinema no Brasil e apresentar marcos teóricos do campo na contemporaneidade.

Além das possibilidades curatoriais de festivais e mostras, o curso se debruçará em experiências de salas de exibição e também de preservação. O percurso da formação buscará elaborar a curadoria como um gesto experimental de criação, além de destacar desafios contemporâneos da prática.

As aulas do curso ocorrem de 20 a 24 de março, totalizando total de 10 horas/aula. O investimento para a formação é de R$280, que podem ser pagos por cartão de crédito ou Pix.

Colo é uma plataforma independente que se debruça nas possibilidades da curadoria em cinema e artes visuais. Além da experiência formativa, ela conta com apresentações de trabalhos de artistas das linguagens que incluem textos, entrevistas e obras dos convidados.



O programa que abriu os trabalhos da plataforma, já disponível, se debruça na filmografia de Darks Miranda, espécie de entidade performativa criada pela realizadora cearense Luisa Marques. Colo reúne 14 filmes, entrevista com a artista em podcast e texto curatorial assinado por Pedro.



