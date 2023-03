"Lovezinho": Nelly Furtado notifica músicos brasileiros por hit

A editora da cantora luso-canadiana Nelly Furtado notificou a artista brasileira Treyce e os produtores WK no Beat e DJ Neeh pelo música "Lovezinho". No hit, os músicos brasileiros usam o refrão da música "Say it right" sem dar os créditos à autora.

Na quarta-feira, 1º de março, Nelly publicou um vídeo dançando a coreografia do influenciador Xurrasco 021, que viralizou nas redes sociais. O produtor WK disse, durante podcast do G1, que está disposto a ceder uma parte da composição aos autores da canção, cerca de 20%, mas a negociação entre as editoras está em andamento.

A música “Say it Right”, de Nelly Furtado, foi feita em parceria com o produtor Timbaland, e esteve entre os hits mais tocados no ano de 2006. Já "Lovezinho" esteve entre os hits do carnaval de 2023 e mistura os gêneros arrocha com swingueira.

Sucesso dos anos 2000, Nelly Furtado é dona de sucessos como "Promiscuous" e "I'm Like A Bird". Também realiza trabalhos como atriz, como no romance "A Date with Miss Fortune" e "CSI: NY".

