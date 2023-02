Turco radicado no Ceará vence prêmio nacional de Fotografia

Livro de fotografia "Vá Me Desculpando Qualquer Coisa" foi o vencedor do prêmio Foto em Pauta 2022; Emrah Kartal mora há sete anos no Ceará

O fotógrafo Emrah Kartal, turco radicado no Ceará há sete anos, documenta passagem por Juazeiro do Norte no livro de fotografia "Vá Me Desculpando Qualquer Coisa". Com o projeto, o artista se tornou o primeiro residente do Estado a vencer o prêmio Foto em Pauta.

As imagens retratam um olhar singular dos espaços religiosos e objetos sagrados pelos personagens que vivem na região. Os cliques foram realizados ao longo de cinco anos e trazem uma panorama da tradicional peregrinação executada na região.

O lançamento do livro será realizado durante o Festival Foto em Pauta, que acontece entre os dias 15 e 19 de março em Tiradentes, Minas Gerais, com a participação do fotógrafo cearense Tiago Santana. O prêmio foi criado em 2015 e busca incentivar a difusão da produção fotográfica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | Unifor oferta curso sobre pesquisa e criação de texto biográfico



Vencedor da última edição, Emrah é um fotógrafo documental e cineasta que retrata narrativas visuais de comunidades locais desde 2010. A cidade de Juazeiro do Norte se torna um dos principais temas do seu trabalho a partir de 2016.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags