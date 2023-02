José de Abreu sofre acidente com jegue no set de Mar do Sertão

O ator José de Abreu, de 76 anos, interpreta o personagem Tertúlio na novela das 18 horas, "Mar do Sertão". Durante gravação da novela, nesta quinta-feira, 23, ele sofreu um acidente após um jegue se assustar e esbarrar no ator, conforme contou em uma publicação no Twitter.

José de Abreu foi prontamente atendido, imobilizado e levado ao hospital. Ele já está em casa e passa bem, com exame de ressonância marcado para este sábado, 25. "O que aconteceu hoje na gravação do final festivo da novela #MardoSertao: O jegue Shopi Centi se assustou, deu ré, esbarrou em mim com a bunda e eu caí de costas. Não houve desmaio, nada. Doeu, só isso", minimizou o ator.

Como forma de tranquilizar os fãs, ele também falou do atual estado de saúde. "Já tive alta, estou em casa, de repouso. Sábado faço ressonância para confirmar a tomografia de hoje. Por enquanto é só", informou José de Abreu.



Na trama, o personagem Tertúlio é um coronel à moda antiga, aferrado a velhos princípios de honra. É dono do único açude da região e pai de Tertulinho (Renato Góes) e marido de Deodora (Débora Bloch).

Mar do Sertão

Criada por Mario Teixeira, a novela é ambientada em Canta Pedra, Sertão do Brasil. O amor de Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sérgio Guizé) é interrompido quando o rapaz sofre um acidente e é dado como morto. Dez anos depois, ele volta em busca de justiça e encontra a ex-noiva casada com Tertulinho (Renato Góes).

O elenco tem nomes como José de Abreu, Débora Bloch, Enrique Diaz, Giovanna Cordeiro, Welder Rodrigues, Érico Brás, Caio Blat e Clarissa Pinheiro.

