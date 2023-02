Carnaval Fortaleza 2023: veja programação gratuita de terça, 21

De 18 a 21 de fevereiro, Fortaleza será palco de folias que compõem o Ciclo Carnavalesco 2023. Promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), a festa ocorrerá em seis polos na Capital: avenida Domingos Olímpio, Aterrinho da Praia de Iracema, Praça João Gentil, Mocinha, Mercado dos Pinhões e Passeio Público. A programação é toda gratuita.

As atrações que se apresentam nesta terça-feira, 21, no Polo Aterrinho da Praia de Iracema, são Banda Borogodó, Grupo DTF Elétrico, Bloco Mambembe, Limão com Mel, e Seu Jorge.

O polo Passeio Público será dedicado ao público infantil e trará nesta terça-feira a Banda Pacote de Biscoito e Tia Samila e sua Turma. Já a avenida Domingos Olímpio acolhe o retorno dos tradicionais desfiles dos maracatus, afoxés, escolas de samba, blocos e cordões da Capital.

Confira programação completa desta terça, 21

- Aterrinho da Praia de Iracema (Rua João Cordeiro, Aldeota)



17h- Banda Borogodó

18h10- Grupo DTF Elétrico

19h20- Bloco Mambembe

20h50- Limão com Mel

22h30- Seu Jorge

- Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n, Centro)



17h- Renato Black

18h- Yane Caracas

19h- Banda Brasilis

20h- Superbanda

- Benfica (Rua João Gentil)

11h- Banda Borogodó

12h30- Bárbara Sena e Banda

14h- Grupo DTF Elétrico

15h20- Orquestra Solar de Tambores

16h- Damas Cortejam

17h30- Diana Franco

19h- Calé Alencar

20h- Transacionais

- Mocinha (Rua Padre Climério, 140, Meireles)



16h30- Jeff Renato

18h30- Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

- Passeio Público (Rua Dr. João Moreira - Centro)



9h- Banda Pacote de Biscoito

10h40- Tia Samila e sua Turma



- Avenida Domingos Olímpio

Afoxés e Escolas de Samba

17h10 - Escola de Samba Sambamor

17h45 – Afoxé Acabaca

18h20 – Afoxé Oxum Odolá

18h55 – Afoxé Obá Sá Rewà

19h30 – Afoxé Omorisá Odé

20h05 - Escola de Samba Unidos do Acaracuzinho

20h40 - Escola de Samba Tradição da Bela Vista

21h15 - Escola de Samba Imperadores da Parquelândia

21h50 - Escola de Samba Império Ideal

22h25 - Escola de Samba Girassol de Iracema

23h - Escola de Samba Corte no Samba

23h35 - Escola de Samba Barão Folia

00h10 - Escola de Samba Colibri

Encerramento - Bloco Baqueta

