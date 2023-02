Temperatura Máxima hoje, 19/02/23; filme de domingo na TV Globo

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 19 de fevereiro de 2023 (19/02/23), na programação da TV Globo, às 12h45min (horário de Brasília). Trata-se de “Mib: Homens De Preto Internacional”.

Quando criança, Molly presenciou a abordagem de dois agentes do MIB aos seus pais, apagando a memória deles acerca da súbita aparição de um ser extraterrestre. Obcecada pelos mistérios do universo, ela cresceu com o sonho de ingressar no MIB. Anos depois, ela se torna uma renomeada agente conhecida por M e é enviada a Londres para investigar algo de muito estranho que tem ocorrido na agência local.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Filme da Temperatura Máxima hoje, 19

"Mib: Homens De Preto Internacional"

Quando: hoje, domingo, 19 de fevereiro de 2023 (19/02/23), às 12h45min

Onde: canal aberto da Globo

