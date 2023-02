Péricles é assaltado e perde carro em Santo André

Péricles estava com filha e esposa no momento do assalto; todos estão bem

O cantor Péricles, de 53 anos, foi assaltado em Santo André, São Paulo, e teve seu carro levado. Na ocasião, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 16, o pagodeiro estava com a mulher e a filha mais nova; todos estão bem.

Um vídeo do momento em questão circula nas redes sociais. A assessoria do artista confirmou que o homem que aparece nas imagens é o Péricles, mas prefere não informar o local onde o crime ocorreu, por questões de segurança.

"O assalto realmente aconteceu, roubaram o carro do cantor, mas ele e todos que estavam com ele graças a Deus estão bem", informou a assessoria do pagodeiro.

AGORA: Cantor Péricles é assaltado e tem carro levado por bandidos em São Paulo. pic.twitter.com/KiR2Dcf7Mq — CHOQUEI (@choquei) February 17, 2023

As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança às 20h25 desta quinta-feira. O cantor abre o banco de carona e sua esposa, Lidiane Faria, atravessa a rua com a filha do casal, de 3 anos. Enquanto isso, um homem aborda Péricles, que levanta as mãos. O homem leva sua bolsa.

Em seguida, o assaltante entra no veículo, o liga e vai embora com o carro.

