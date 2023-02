Carnaval: Ivete abre em Salvador; Marquezine e José Loreto curtem

Na quinta-feira, 16, o bloquinho de Carnaval da cantora Ivete Sangalo abriu os festejos em Salvador. A "Pipoca da Ivete", como é conhecido o evento, contou com a presença de diversos famosos, incluindo os atores globais Bruna Marquezine e José Loreto.

Loreto chegou a subir no palco do trio elétrico, junto a Ivete, caracterizado como seu personagem na novela das 19 horas, "Vai Na Fé", Lui Lorenzo. O ator gravou cenas para a trama de cima do trio, com a ajuda de Ivete que "entrou" no personagem, se referindo ao artista como "Lui".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ivete ajudou na gravação das cenas, instruindo a banda e o próprio José Loreto a cantar certos trechos das músicas e interagir com o público da Pipoca.



Outra famosa que também marcou presença na festa de abertura do Carnaval de Salvador foi Bruna Marquezine. A atriz, que estrelará o novo filme da Marvel sobre o super-herói Besouro Azul, pulou Carnaval na Pipoca. Priscilla Alcântara e João Gomes também estavam em cima do trio.

Bruna Marquezine, João Gomes e Priscila Alcântara curtem carnaval de Salvador no bloquinho da Ivete, a Pipoca. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)



Pipoca da Ivete: cantora abre Carnaval de Salvador após dois anos e se emociona

Emocionada, Ivete abriu o Carnaval de Salvador agradecendo e ressaltando sua alegria em estar ali, após dois anos sem festejos. A pausa de dois ciclos carnavalescos aconteceu devido à pandemia de covid-19, afetando os anos de 2021 e 2022, quando não houve Pipoca.

"Muito emocionada e agradecida pela oportunidade da gente poder pular Carnaval de novo. Da gente poder se encontrar, da gente poder recobrar a relação que a gente tem uns com os outros, que é fundamental na nossa vida", disse a cantora.

Ivete começou a tocar às 16 horas, após os ritos tradicionais da abertura em Salvador, como a entrega da chave da cidade para o Rei Momo, que em 2023 é interpretado pelo produtor cultural Alan Nery, de 35 anos.

Além da realização da Pipoca, Ivete se apresenta em Salvador, na Barra-Ondina, nos dias 18 e 20, respectivamente sábado e segunda-feira. Os shows são no Bloco Coruja.

Sobre o assunto Carnaval: campanha alerta para infecções sexualmente transmissíveis

PRF inicia Operação Carnaval 2023 nas rodovias federais

Lula viaja à Bahia para passar carnaval na praia

Carnaval: Ivete Sangalo se emociona no início da folia em Salvador

Ilu Obá de Min abre carnaval paulistano com ópera de rua

Tags