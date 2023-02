Margareth Menezes: MinC "bem fincado" será "grande legado"

Ministra da Cultura esteve em evento de anúncio de mudanças no edital de Seleção de Projetos Culturais do Banco do Nordeste

A ministra da Cultura Margareth Menezes esteve em Fortaleza nesta quarta, 15, para participar do anúncio de mudanças no edital de Seleção de Projetos Culturais do Banco do Nordeste. Essa foi a segunda vez da gestora no Ceará em menos de um mês. O evento contou ainda com o presidente do BNB José Gomes da Costa, a secretária de Cultura Luisa Cela, outras autoridades e artistas.

À imprensa, a ministra destacou a descentralização de recursos no fomento à cultura. "Isso é importantíssimo para um setor que ficou sem ministério durante tantos anos. O setor está muito ávido, todo mundo querendo trabalhar e essa é a meta número 1 do ministério, retomar os projetos", destacou.

A pasta federal foi recriada em 2023 com o novo governo Lula, após ter sido extinta em 2019 pela gestão federal anterior. "Se o ministério ficar bem fincado, para mim já será um grande legado, porque ele fez muita falta para nós. Os desmontes enfraquecem o setor", avaliou a ministra.

A presença de Margareth Menezes foi para anúncio de mudanças no edital Seleção Pública de Projetos Culturais para Patrocínio do Banco do Nordeste, que investirá total de R$ 10 milhões em projetos culturais de toda a região. As inscrições ocorrem no site www.bnb.gov.br. A chamada compõe o Programa de Patrocínios Banco do Nordeste - 2023/2024.

Entre as alterações, os projetos culturais poderão apresentar a comprovação de autorização pelo MinC de captação de recursos somente após a seleção do projeto, e não mais no ato da inscrição. A alteração foi demandada pelo próprio ministério e deixa o processo mais simplificado.

Ao O POVO, o presidente do BNB José Gomes destacou a presença cearense nas secretarias do MinC. "Temos o privilégio de contar em uma das secretarias com um cearense, Henilton Menezes, que durante muito tempo foi quem cuidou da cultura no Banco do Nordeste. O Ceará tem esse privilégio, a gente também", celebrou. Henilton é secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural e recebeu homenagem no evento.

Reconhecida pela atuação na música e no Carnaval, Margareth ainda compartilhou os planos para o período de folia. "Tive que me desfazer de um monte de coisa da minha agenda, mas vou dar uma chegada em Salvador, no Rio de Janeiro e Recife", adiantou.

