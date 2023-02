Carnaval: sem espaço, Mariene de Castro desabafa sobre Salvador

Uma das mais conhecidas festas carnavalescas do mundo, o Carnaval de Salvador contempla blocos, trios elétricos e dias intensos na capital baiana. Mas nem todos fazem parte da festa: a cantora baiana Mariene de Castro, dona dos hits "Vi Mamãe Oxum Na Cachoeira" e "Ponto de Nanã", não está na programação. Nesta terça-feira, 14, ela falou, nas redes sociais, sobre a ausência.

"Muita gente me perguntando porque estou fora do carnaval de Salvador. Não vejo novidade alguma nisso. Não me lembro a ultima vez que fui convidada para cantar no Carnaval de minha cidade pelos órgãos responsáveis pela maior festa do planeta", desabafou.

Carlinhos Brown foi um dos artistas a se posicionar publicamente sobre o caso. Nesta quarta-feira, 15, ele declarou: "Meu trio está aberto para ela cantar o que quiser". Ainda falou sobre o preconceito. "Se a gente for ver isso da macumba, eu sou o macumbeiro-mor na música baiana. Nós não precisamos dar ouvidos a isso", completou.

"'Diabo' era um guerreiro africano, que usava sua espada contra as pessoas que tentavam levar negros para o escravagismo. E aí diziam 'Esse negro é o diabo', e se popularizou. Então não discordo que essa música é do diabo não", brincou o cantor.

Entenda o desabafo de Mariene de Castro

Na publicação, Mariene falou sobre desconhecer os motivos para não integrar a programação. Ela especula que seja motivado por preconceito e intolerância religiosa, uma vez que suas canções fazem referências a Orixás.

"Eu nasci e me criei nessa cidade que nunca deu espaço de dignidade a música que eu faço. Deve ser porque canto macumba. Já me disseram para parar de cantar essas coisas que é coisa do 'diabo'", escreveu a cantora, que ainda falou sobre a desigualdade de tratamento no meio artístico.

"Acho que não vou mais cantar com prato na mão pra vê se o pessoal entende que eu não tô pedindo esmola. Eu só quero cantar com dignidade. A mesma dignidade de todos. Mas todos é uma coisa que não existe. Nem aqui em Salvador nem em lugar nenhum. Tem gente que come ouro e gente que cata lixo pra comer", disparou.

Ao longo do texto, publicado no Instagram, Mariene relembrou a participação no carnaval de Recife em 2019. "Fui tratada como rainha", ponderou. A publicação ainda ironiza a letra de "O canto dessa cidade", da cantora Daniela Mercury. "A cor dessa cidade não sou eu! O canto dessa cidade não é meu!", encerrou a artista.



