Benfica pode receber centro cultural do Banco do Nordeste

Possível mudança do CCBNB foi adiantada pelo presidente do Banco do Nordeste José Gomes da Costa em evento que contou presença da ministra Margareth Menezes

O bairro Benfica pode acolher, em breve, o Centro Cultural do Banco do Nordeste (CCBNB). O anúncio de um estudo para efetivar a mudança foi feito nesta quarta, 15, pelo presidente do BNB José Gomes da Costa durante evento de edital cultural da instituição que contou com a presença da ministra Margareth Menezes.

A administração está estudando a transferência de atividades do CCBNB para o prédio no qual funcionava a Companhia Nacional de Abastecimento no Benfica. A edificação, que fica na rua Jorge Dumar, foi visitada por equipe do banco nesta quarta, 15.

Sobre o assunto Sesc Ceará abre chamada de credenciamento para artistas e grupos

Clarice Lispector tem entrevista inédita publicada por revista

Gratuito: Dragão do Mar abre programação de Carnaval na quinta, 16

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, o equipamento do BNB funciona no Centro da Capital, na rua Conde d'Eu. José Gomes da Costa mencionou a possibilidade de mudança ao saudar a presença de Elpídio Nogueira, secretário da Cultural de Fortaleza, no evento. O presidente ainda afirmou que caráter cultural do possível novo bairro foi levado em consideração para o estudo da mudança.

Atualmente, o BNB gere três centros culturais ligados ao banco, sendo dois no Ceará (em Fortaleza e Juazeiro do Norte) e um na Paraíba (em Sousa)

Tags