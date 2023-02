Gratuito: humorista Moisés Loureiro faz show em Guaiúba

Um dos grandes nomes do humor nacional, o cearense Moisés Loureiro realiza show no município de Guaiúba, a 40 km de Fortaleza. A apresentação tem entrada gratuita e acontece nesta terça-feira, 14, às 18h30min, no Teatro do Centro Educacional de Arte e Cultura Portal da Serra (Cearc).

O show faz parte do projeto "Terça de Graça" e quer levar o público a gargalhar com "abordagem de temas do cotidiano, de sacadas cômicas autorais e até de música".

Moisés ficou conhecido nacionalmente após vencer o quadro "Quem Chega Lá", do Domingão do Faustão. Também produziu a série "La Casa Du'z Vetin" e participou do programa "Conversa com Bial". A repercussão das participações lhe renderam integrar o casting norte-americano Comedy Central.

Além da carreira de humorista, realiza projetos como ator e se prepara para lançar o seu primeiro especial de comédia para as plataformas digitais “Moisés Loureiro - Volume 1” e ainda inicia seu primeiro projeto como roteirista para o Netflix, com o show “Isso Não é um Culto” do comediante Whindersson Nunes.

Show de Moisés Loureiro

Quando: terça-feira, 14, às 18h30min

Onde: Teatro do Centro Educacional de Arte e Cultura Portal da Serra – Cearc (Rua Rodolfo Teófilo, no 02 - Centro)

Entrada gratuita