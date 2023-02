Adélia Prado: Quem é a escritora mineira citada em gafe de Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), cometeu uma gafe na última sexta-feira, 10, durante entrevista ao podcast "Pauta Quente", da cidade de Divinópolis. No encerramento da conversa, a rádio presentou Zema com um livro da escritora Adélia Prado e o político perguntou se ela trabalhava na rádio.

"Queria encerrar essa entrevista, governador, presenteando o senhor com o livro da Adélia Prado, uma escritora muito conhecida de Divinópolis. É um presente da diretora do sistema MPA de Comunicação, Mariela Luchesi Mourão, em nome de todo o grupo. São os 150 melhores poemas da nossa escritora Adélia Prado", qualificou o apresentador, Flaviano Cunha, ao entregar o livro ao governador. "Muito obrigado, muito bonito o livro. Vou fazer bom uso, com toda a certeza. Ela trabalha aqui?", respondeu Zema.

Quem é Adélia Prado

Aos 87 anos de idade, Adélia compõe o rol de grandes nomes da literatura mineira. Atuou como professora por 24 anos até deixar o ofício para se dedicar exclusivamente à carreira de escritora. Em seus escritos, unia um olhar feminino e erótico, ao mesmo tempo que traz referências da fé cristã.

Coleciona prêmios importantes da literatura como o Prêmio Jabuti de Literatura (1978), o ABL de Literatura Infantojuvenil (2007) e o Clarice Lispector (2016), entre outros. Suas principais obras são "Bagagem" (1975), "O Coração Disparado" (1978), vencedor do Prêmio Jabuti, "Soltem os Cachorros" (1979), "Cacos para um Vitral" (1981).

