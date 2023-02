Pré-Carnaval: Bloco da Bateu espera reunir foliões durante a tarde no Parque Bisão

O primeiro evento de Pré-Carnaval da produtora Bateu ocorre neste domingo, 12, no Parque Bisão, na avenida Beira Mar. O evento teve início às 10 horas e segue até as 16 horas.

"Somos uma festa que rola desde 2016. A gente começou na rua, na Praça dos Leões, mas desde o Carnaval de 2020 a gente não fazia nada aberto e de graça na rua. A gente está com muita saudade e uma expectativa muito massa", conta Lucas Ribeiro, criador do bloquinho.

Durante a manhã o movimento era tranquilo, e os foliões começaram a chegar por volta das 11 horas. A expectativa dos organizadores é que a festa aumente pela tarde.

"Domingo é um dia de família. As pessoas ainda estão em almoço e devem já chegar", afirma Gabi Simões, responsável geral pela produção do evento. "Já já deve estar uma rua linda, com todo mundo pulando e brincando."

No line-up, estão os DJs William, Babita Soares, Viúva Negra e Lucas BMR convidando Rafael Melo.

O baile deste domingo é promovido em parceria com a ótica Tangerine, que festejará um ano de existência.

"Tenho uma relação muito afetiva com a organização e com a ótica Tangerine, que está completando um ano de existência. Acho que é um casamento perfeito com a Bateu", diz Naya Oliveira, uma das primeiras foliãs a chegar no local. "É festa, alegria, autenticidade. Vou ficar até o fim."

O bartender e vendedor ambulante Cuca também não esconde a alegria. "Desde ontem, muita gente bonita e as vendas estão super boas. Isso aqui é uma renda extra que está rendendo muito bem", diz.

Com informações de Raquel Aquino/Especial para O POVO