Domingo Maior hoje 12/02/23: que filme passa domingo na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje (12/02/23). Longa está previsto para começar às 00h40min, após o Vai que Cola, na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior no domingo, 12 de fevereiro de 2023 (12/02/23), na programação da TV Globo, às 00h40min (horário de Brasília) de segunda. Trata-se de “Velozes & Furiosos 5 - Operação Rio". Longa-metragem será exibido logo depois do "Vai Que Cola".

Dom e Brian continuam fugindo da polícia e, desta vez, se escondem no Rio de Janeiro. Eles terão que realizar uma última missão na cidade e, para isso, vão reunir uma equipe de super pilotos.

Sobre o assunto Ivete Sangalo passa por cirurgia no braço: "Sucesso total"

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja lançamentos do fim de semana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja trailer do filme que vai passar no Domingo Maior

Filme do Domingo Maior hoje, 12

Velozes & Furiosos 5 - Operação Rio

Quando: madrugada desta segunda, 12/02/23, às 00h40min



Onde: canal aberto da Globo

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags