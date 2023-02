10 músicas para o fim de semana; com Mari Fernandez e João Gomes

Com forró, funk e sertanejo, confira a seleção de lançamentos musicais do Vida&Arte para o fim de semana

Cansado de ouvir sempre as mesmas músicas? O Vida&Arte reúne semanalmente as principais novidades do mundo da música.

Para este fim de semana, a lista tem parceria de música nova de Mari Fernandez, parceria de Vanessa da Mata com João Gomes e EP novo da Turma do Pagode. Confira os principais lançamentos:

1. Mari Fernandez - "Love Absurdo"



A cantora cearense Mari Fernandez lança “Love Absurdo”, um feat envolvente com MC Ryan (Tubarão) e MC Daniel (Falcão). “Essa música é muito boa. Tenho certeza que a galera vai se identificar com a letra e sair cantando para aquela pessoa que mexe com suas estruturas. Tem tudo para ser a música deste Carnaval, com essa mistura bem brasileira do piseiro com o funk. Os meninos são muito talentosos e fiquei muito feliz de terem topado essa parceria ", comenta Mari.

Clique aqui para ouvir no Youtube



2. Vanessa da Mata e João Gomes - "Comentário a respeito de John"

Vanessa da Mata une sua voz ao forró na terceira música lançada de seu novo álbum, "Vem Doce". A cantora disponibilizou duas versões da faixa “Comentário a respeito de John”, uma com participação do João Gomes e a outra somente com seus vocais.

Clique aqui para ouvir no YouTube

3. Turma do Pagode - "TDP 20 Nossa História"



O grupo Turma do Pagode dá sequência ao lançamento de “TDP 20 Nossa História” – trabalho em comemoração aos 20 anos de carreira - e disponibilizou em todas as plataformas de streaming o EP3. O carro-chefe do novo trabalho é a inédita "Pintando o Sete" (Leandro Filé/Léo Menezes) com participação de Léo Santana. O registro em vídeo do encontro da Turma do Pagode com o cantor baiano está disponível no canal oficial do grupo.

Clique aqui para ouvir no Youtube

4. Guilherme e Benuto - "Duas Três"



Guilherme e Benuto lançam a regravação da música “Duas Três”, ao lado de Ana Castela e Adriano Rhod. Originalmente cantada por Adriano Rhod, a música já é conhecida do público, mas agora chega com toque especial e videoclipe gravado em Londrina/PR, com os sertanejos atuando frente às câmeras. A direção é de Vinicius Calazans.

Clique aqui para ouvir no YouTube

5. Hitmaker - "Sai da Frente"

A dupla formada por Breder e Wallace Vianna aposta suas fichas em "Sai da Frente". "A 'Sai da Frente' é uma música que a gente produziu com muito carinho e acredita bastante no potencial não só porque ela fica na cabeça, mas também porque permite várias possibilidades de danças, algo que nosso público gosta muito. O clipe também está muito bonito e espero que a galera se identifique", declara Wallace.

Clique aqui para ouvir no Youtube

6. Edu Berdí - "Indecisão"

Com melodia e harmonia feitas pelo cantor e compositor gaúcho, Indecisão surgiu durante uma curta viagem que o músico fez para a cidade de Urubici, em Santa Catarina há quase cinco anos. “Eu gosto de pegar o violão e começar a dedilhar, buscar melodias, e foi quando aconteceu essa música. A melodia brotou totalmente de maneira instrumental”, conta Edu.

Clique aqui para ouvir no Spotify

7. Thais Macedo - "Resenha das Minas"

Thais Macedo lidera roda de samba 100% feminina no EP “Resenha das Minas”. Com presença de Zeca Pagodinho na gravação e participação das cantoras Andressa Hayalla e Gica, projeto traz versões de Belo e Sorriso Maroto e tem pretensão de se tornar um evento aberto ao público

Clique aqui para ouvir no Spotify

8. João Bosco & Gabriel - "Dois Lados"



Os amigos João Bosco & Gabriel apresentam na última sexta-feira, 10, a primeira parte do projeto audiovisual “Dois Lados”. Com sete canções, sendo três inéditas, o álbum “Dois Lados Vol.1” já está disponível em todas as plataformas de áudio.

Clique aqui para ouvir no Spotify

9. MC Marcinho e Rebecca - "Vem Nº1"

Interpretada por MC Marcinho e Rebecca, o funk "Vem Nº1" é lançado para o Camarote Nº1 que chega a sua 32ª edição nos dias 19, 20 e 25 de fevereiro na Marquês de Sapucaí. Os artistas se apresentarão no Camarote no dia 20 de fevereiro, ao lado da cantora Lexa.

Clique aqui para ouvir no Spotify

10. Long Beatz - "Inefável Parte 1"



Long Beatz lança primeiro álbum da carreira . "Inefável Parte 1" chegou aos tocadores na sexta-feira, 10 com participação de Xamã, TZ da Coronel e outros nomes da cena.

Clique aqui para ouvir no Youtube

