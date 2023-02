‘A Cor Púrpura’: musical premiado chega a Fortaleza em março

O espetáculo "A Cor Púrpura" recebeu mais de 100 prêmios e é baseado no livro homônimo de Alice Walker e no filme de Steven Spielberg

O Cineteatro São Luiz exibirá nos dias 16, 17, 18 e 19 de março o premiado espetáculo musical “A Cor Púrpura”, baseado no livro homônimo de Alice Walker e no filme de Steven Spielberg. Os ingressos estão à venda no site Sympla e nas bilheterias do equipamento cultural por valores a partir de R$ 37,50 (meia).

O espetáculo é ambientado no Sul dos Estados Unidos no início do século XX e narra a história de Celie, uma mulher pobre, negra e praticamente analfabeta. A personagem foi brutalizada desde a infância, tendo sido estuprada pelo padrasto e depois forçada a se casar com um homem que a enxergava como empregada e a fazia sofrer física e moralmente.

Ela passa a escrever cartas para Deus e para a irmã, missionária na África, com uma linguagem que assume ritmo e cadência próprios à medida que a adolescente cresce. A peça retrata a trajetória de uma mulher que busca descobrir sua voz no mundo e, por trás da história de Celie, há uma crítica ao poder dado ao homem em uma sociedade que ainda luta por igualdade entre gêneros, etnias e classes sociais.

O musical estreou em 2019 com texto de Marsha Norman, música de Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray, e versão brasileira de Artur Xexéo. A direção é de Tadeu Aguiar e a direção musical é de Tony Lucchesi. No elenco, nomes como Letícia Soares, Sérgio Menezes, Lilian Valeska e Flavia Santana participam da peça, que recebeu mais de 100 prêmios.

A Cor Púrpura - O Musical

Quando: 16 e 17 de março, às 20 horas; 18 de março, às 16h e às 20 horas, e 19 de março, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto:



Plateia Inferior (até a fileira K) - R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia);

Plateia Inferior (da fileira L a U) - R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia);

Plateia Superior (da fileira A a F) - R$ 100 (inteira) a R$ 50 (meia);

Plateia Superior (da fileira G a M) - R$ 75 (inteira) e R$ 37,50 (meia)



Onde comprar: no site Sympla e nas bilheterias físicas do Cineteatro São Luiz

