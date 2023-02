Marcos Mion participará de partida da NBA com celebridades

O apresentador da Rede Globo é o terceiro brasileiro a ser convidado ao evento com famosos nos Estados Unidos; confira

O apresentador do Caldeirão na Rede Globo, Marcos Mion, foi um dos nomes anunciados nesta quarta-feira, 08, como participante do All-Star Celebrity Game da National Basketball Association (NBA), nos Estados Unidos.

A Associação Nacional de Basquete, em tradução ao português, divulgou os famosos participantes por meio das redes sociais. O All-Star Celebrity Game faz parte do “Jogo das Estrelas” (All-Star Game), reunindo figuras do basquete.

Na formação com celebridades, os convidados, entre eles cantores, comediantes e atletas, jogam uma partida do esporte divididos em dois times. Mion integrará o grupo de Ryan Smith, proprietário do time Utah Jazz.

O apresentador da Rede Globo é fã de basquete e já compartilhou a sua paixão pelo esporte no Instagram ao receber uma quadra oficial da NBA Brasil em sua casa. Além de Mion, dois ex-jogadores brasileiros participaram antes do evento, Anderson Varejão e Oscar Schmidt.

Marcos Mion no All-Star Celebrity Game da NBA: Quando e onde acontece

O All-Star Celebrity Game da NBA acontecerá em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos, na sexta-feira, 17 de fevereiro (17/02), a partir das 21 horas (horário de Brasília). A transmissão acontece pelo canal fechado ESPN.

Os participantes incluem o vencedor do Grammy, 21 Savage, a atriz e cantora Janelle Monáe (Glass Onion), o ator Simu Liu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), e o comediante Hasan Minhaj.

NBA: Confira a divisão do All-Star Celebrity Game

Confira as celebridades que farão parte do All-Star Game da NBA.

Time Ryan

Ryan Smith (proprietário do time de basquete Utah Jazz)

Kane Brown (cantor)

Cordae (rapper)

Diamond DeShields (jogadora de basquete do Phoenix Mercury)

Calvin Johnson (ex-jogador da NFL)

Marcos Mion (apresentador de TV)

The Miz (lutador da WWE)

Albert Pujols (jogador de beisebol)

Everett Osborne (ator)

Ozuna (rapper)

Guillermo Rodriguez (correspondente do programa Jimmy Kimmel Live)

Sinqua Walls (ator)

Time Dwyane

Dwyane Wade (ex-jogador profissional da NBA)

Nicky Jam (cantor)

Jesser (criador de conteúdo)

Simu Liu (ator)

Hasan Minhaj (comediante)

DK Metcalf (jogador da NFL)

Janelle Monáe (atriz, cantora e compositora)

Arike Ogunbowale (jogador de basquete do Dallas Wings)

21 Savage (rapper)

Ranveer Singh (ator e Embaixador da NBA na Índia)

Frances Tiafoe (tenista)

Alex Toussaint (Instrutor de Peloton e atleta da Puma)

