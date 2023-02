Valeska Zanello lança livro sobre saúde mental nesta sexta-feira, 3

A professora do departamento de Psicologia da UnB (Universidade de Brasília), Valeska Zanello, vem ao Ceará a convite dos coletivos Mulheres da Educação de Maracanaú e do Psicologia, Lugar do Sentir, para debater sobre educação, saúde mental e gênero.

A palestra, seguida de lançamento de livros e jogo de baralho, tem a colaboração do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc) e acontece nesta sexta-feira, 3.



O evento terá duas sessões, com a primeira iniciando às 9 horas, no auditório da Adufc, em Fortaleza, e a segunda às 17 horas, no auditório do Sindicato Unificado dos Profissionais em Educação no Município de Maracanaú (Suprema), em Maracanaú.

Para participar, é necessário fazer a inscrição on-line. Os dois momentos têm vagas limitadas.

Lançamento de livro e jogo



Após a publicação dos livros “Saúde mental, gênero e dispositivos” e “Prateleira do Amor”, a doutora em psicologia clínica Valeska Zanello lançará o livro “Dispositivo Amoroso: um guia de autoconhecimento e sobrevivência para mulheres” e o jogo de baralho “Emancipação: jogando contra o machismo”.



Baseado em um capítulo do livro “Saúde mental, gênero e dispositivos”, “Dispositivo Amoroso” possui ilustrações de Priscilla Miranda. “Elenquei todos os gatilhos desse dispositivo e escolhi as histórias prototípicas que recorrentemente ouvi de mulheres ao longo de 25 anos na clínica ou em pesquisas do meu grupo, para exemplificar esses gatilhos”, explica Valeska.

A professora Nívia Marques, secretária de Políticas de Gênero do Suprema, recomenda a leitura e aponta que a publicação poderá ajudar as mulheres a identificarem suas vulnerabilidades identitárias no amor e a se protegerem das relações abusivas.



Já o jogo “Emancipação: jogando contra o machismo” é educativo e trabalha com adolescentes e jovens de 15 a 20 anos, como uma maneira de discutir o machismo cotidiano e as violências contra as mulheres. Também haverá venda de livros e autógrafos da autora.

Palestra com Valeska Zanello



Quando: sexta-feira, 3, às 9 horas

Onde: auditório da ADUFC (av. da Universidade, 2946, Benfica).

Quando: sexta-feira, 3, às 17 horas

Onde: auditório do Sindicato Unificado dos Profissionais em Educação no Município de Maracanaú - Suprema (rua Manoel Pereira, 191, Centro – Maracanaú)

Inscrições: no formulário on-line Palestra: “Educação, Saúde Mental e Gênero”

