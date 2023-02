Glória Maria: última postagem foi em homenagem a Marília Gabriela

A última publicação feita por nas redes sociais de Glória Maria foi uma homenagem à apresentadora Marília Gabriela. A jornalista da TV Globo morreu no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 2. O motivo da morte, segundo a emissora, foi câncer de pulmão com metástase cerebral.

A homenagem à Marília foi feita no Natal, em 25 de dezembro. "Obrigada Gabi. Meu presente de Natal", disse a repórter compartilhando um vídeo da entrevista que fez com a apresentadora.

“É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente”, afirmou a TV Globo.

Gloria Maria: vida e carreira

Glória Maria Matta da Silva nasceu no Rio de Janeiro e é filha do Cosme Braga da Silva e Edna Alves Matta. A carioca foi estudante do ensino público e sempre destacou sua aprendizagem. “Aprendi inglês, francês, latim e vencia todos os concursos de redação da escola”, disse em entrevista à TV Globo.

Ela estudou Jornalismo na faculdade Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) ao mesmo tempo que trabalhava como telefonista da Embratel. Sua estreia na TV Globo foi como radialista, em uma época que os repórteres não costumavam aparecer em vídeo.

Glória passou por programas como Jornal Hoje, RJTV, Bom Dia Rio e Jornal Nacional. Nesse último, ela foi a primeira repórter a aparecer ao vivo. A jornalista apresentou ainda o Fantástico e o Globo Repórter.

Ela foi pioneira inúmeras vezes em sua carreira. Glória mostrou mais de 150 países em suas reportagens, sendo uma figura marcante em diversos momentos históricos da política nacional e internacional.

A jornalista carioca cobriu, por exemplo, a posse de Jimmy Carter em Washington (EUA) e entrevistou, durante o período militar no Brasil, chefes de estado, como o ex-presidente João Baptista Figueiredo.

Glória Maria estava internada

A jornalista e apresentadora Glória Maria estava internada desde o dia 4 de janeiro. A informação foi confirmada pela Rede Globo, que relatou que a internação já estava prevista como parte de um tratamento. Glória foi diagnosticada com um tumor no cérebro em 2019 e está afastada da emissora desde o ano passado.

Em março de 2022, Glória participou do Roda Viva, da TV Cultura, no qual comentou sobre o estado de saúde: “Se eu não tivesse descoberto naquele momento, o tumor me mataria em 15 dias. Mas não tive medo. A vida é isso. Você está vivo para passar por todo o tipo de experiência. É que o ser humano tem a tendência de querer viver num mundo cor-de-rosa".

