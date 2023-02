Glória Maria: Heraldo Pereira chora ao vivo ao falar da repórter

O programa "Bom Dia Brasil" foi encerrado com lágrimas do apresentador Heraldo Pereira, que lamentou a morte da jornalista Glória Maria na manhã desta quinta-feira, 2

O apresentador do “Bom Dia Brasil”, Heraldo Pereira, chorou ao fim do jornal matinal ao falar do falecimento da repórter Glória Maria nesta quinta-feira, 2. Ele destacou a importância dela em sua carreira: “Parte da minha vida".

“Um momento muito difícil a perda da Glória em meio ao trabalho que a gente faz há tanto tempo. A Glória faz parte da minha vida, faz parte da minha carreira, faz parte da minha vida em Ribeirão Preto”, disse Heraldo em tom de lamento ao fim do jornal.

O apresentador lembrou ainda de sua mãe ao comentar sobre a companheira de profissão: "Minha mãe está em casa assistindo, ela é fã da Gloria Maria, todos os nossos familiares. É muito difícil".

Enxugando as lágrimas, Heraldo afirmou o luto por sua amiga e ressaltou o “legado que ela deixa para todas as mulheres”.

A repórter Cecília Malan, correspondente em Londres, também comentou: "Ainda meio sem palavras aqui, o choque tomou conta da redação. Destemida, pioneira, exemplo para todas nós mulheres, jornalistas, mães. Ela deixa um legado único, merece todo esse carinho".

“Tomo a liberdade de falar em nome de todos os nossos colegas da Globo São Paulo, tenho certeza que é unânime essa mensagem de solidariedade. Glória sempre foi muito respeitada, reconhecida, faz parte da vida de todos nós", acrescentou o âncora de São Paulo Rodrigo Bocardi.

