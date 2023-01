Gratuito: Edismar Arruma realiza exposição de esculturas de metal

Com mais de 300 peças em seu portfólio, o escultor Edismar Arruda é sucesso nas redes sociais com seu trabalho de esculturas de metal

Com foco na sustentabilidade e celebrando aniversário, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico no Estado do Ceará (Simec/CE) lança a exposição “Simec 50 anos” com esculturas de metal feitas por Edismar Arruda. A entrada é gratuita e a visitação começa na terça-feira, 31 de janeiro, e segue até o dia 17 de fevereiro. O horário de visita é de 9 horas às 18 horas, de segunda à sexta-feira, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Trono de ferro de "Game of Thrones", Kratos de "God of War", e até um elefante de 3 toneladas são algumas das esculturas do portfólio de Edismar que, atualmente, contabiliza mais de 300 peças. Na exposição, o público irá conferir 24 obras do artista, como girafa, leão, peixe, tubarão, motos e cavalo. Cerca de 90% do trabalho é feito com sucatas de peças automotivas, mas o artesão também utiliza restos de construção e outros materiais de ferro.



FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 24-01-2023: Edismar Arruda escultor de metal com suas obras que já foram para exposições . (Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo) (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



“Eu não deixo as peças irem para o lixo. Quando as oficinas estão com aquelas peças que vão descartar ou vender para alguma sucata, eu vou lá, compro e transformo em arte”, afirma. O escultor também conta que recebe muitas doações de sucatas em seu ateliê.



"O trabalho que Edismar desenvolve, além de toda matéria-prima ser relacionada ao nosso sindicato, tem a questão ambiental devido à reciclagem. Uma maneira de valorizar e também de conscientizar de que é possível transformar em algo novo o que parecia velho. O escultor veio de uma família humilde do interior do estado e tem um dom grandioso, pois é impressionante tudo que ele faz", destaca Sampaio Filho, presidente do Simec.



Conheça Edismar Arruda

Nascido em 1987, na antiga cidade de Jaguaribara, Edismar se mudou para Fortaleza há quatro meses. Na Capital cearense, montou o ateliê na avenida Dom Manuel para atender melhor as encomendas. As peças do artista já chegaram nos estados do Pará, Santa Catarina e até nos Estados Unidos.



Foi através de uma infância difícil e escassa que o escultor iniciou nas artes plásticas. Edismar produzia os seus próprios brinquedos a partir de lata e madeira, já que a família não tinha recursos para comprar em lojas. Autodidata, ele aprendeu sozinho a montar os primeiros carrinhos.



Durante a adolescência, passou a trabalhar em uma oficina automotiva, onde aprimorou as habilidades e começou a montar miniaturas de metal. Até que começou a comercializar as peças em feiras de artesanato. Uma escultura que marcou sua trajetória foi um jacaré de 2 metros. A peça conquistou um cliente, que posteriormente encomendou esculturas de bode, cavalo e touro em tamanho real.



Hoje, compartilha seu trabalho através das redes sociais. Os vídeos com as esculturas viralizaram e deram ainda mais destaque ao artista, que hoje acumula mais de 20 mil seguidores no Instagram.

Simec 50 anos: Exposição de Edismar Arruda

Quando: de 31 de janeiro à 17 de fevereiro; aberto de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 18 horas

Onde: FIEC (avenida Barão de Studart, 1980 – Aldeota)

Gratuito

Instagram do Simec-CE: @simec.sindicato

Instagram Edismar Arruda: @edismararruda



