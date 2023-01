Gratuito: Museu Ferroviário João Felipe abre nesta quarta, 25

O Museu Ferroviário João Felipe, localizado no Complexo Estação das Artes, inicia as atividades nesta quarta-feira, 25. As primeiras exposições serão “Ferrovia em miniatura: Memórias das Oficinas do Urubu” e “Memórias da Estação”. Com entrada gratuita, o público poderá visitar o equipamento de quinta-feira a domingo, de 9h às 13 horas.

A noite de abertura, a partir das 18h30min, conta com uma roda de choro em homenagem ao compositor e multi-instrumentista Tarcísio Sardinha (1964-2022). Se apresentam os artistas Macaúba do Bandolim, Carlinhos Patriolino, Pedro Madeira, Felipe Bastos, Ailton Santana, Ray Douglas, Thesco Carvalho, Samuel Rocha, Letícia Marram, Gigi Castro e Taui Castro.

Os trens do Ceará são os grandes homenageados das exposições. A primeira, “Ferrovia em miniatura: Memórias das Oficinas do Urubu”, conta com uma maquete de cinco metros feita pelo ferroviário metalúrgico Antônio Simão que retrata as Oficinas de Manutenção da Transnordestina — conhecido pelos fortalezenses como “Oficinas do Urubu”. Com curadoria de Cristina Holanda tem um minidocumentário audiovisual produzido pelo Estúdio Voa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No mesmo espaço acontece a exposição digital “Memórias da Estação”, composto 21 registros fotográficos que cartografam as principais mudanças espaciais vivenciadas pela Estação João Felipe ao longo de quase 150 anos de história. A curadoria é de Hamilton Pereira, Clenilton Melo e Camocim Ribeiro e o acervo pertence ao Centro de Preservação da Memória Ferroviária da RFFSA e à Associação dos Engenheiros da Rede Viação Cearense (AERVC).

Sobre o assunto Canhão que pode ser do século XVII é encontrado em área da Estação João Felipe; veja imagens

Abertura das exposições “Ferrovia em miniatura: Memórias das Oficinas do Urubu” e “Memórias da Estação”



Quando: quarta-feira, 25 de janeiro, das 18h às 21h. Visitação aberta ao público de quinta a domingo, de 9h às 13h. Visitação mediada a partir de fevereiro.

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Entrada pela Associação dos Ferroviários Aposentados do Ceará (AFAC)

Gratuito

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags