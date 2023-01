Tales de Sá é empossado presidente da Academia Cearense de Letras

A cerimônia de posse ocorreu nesta terça-feira, 24, no Palácio da Luz, na sede da ACL, e contou com presenças ilustres

Na noite desta terça-feira, 24, Tales de Sá Cavalcante assumiu a presidência da Academia Cearense de Letras (ACL). Educador e engenheiro civil, Tales de Sá Cavalcante ocupava a cadeira de número 9, cujo patrono é Fausto Barreto, desde 16 de abril de 2019 - data em que ingressou na Academia.

Realizada no Palácio da Luz, na sede da ACL, a cerimônia de posse contou com a presença de nomes da intelectualidade, política, literatura e do meio empresarial. Em seu discurso, Tales intercalou entre citações, passando de filósofos clássicos a célebres autores do Ceará, e homenagens a nomes relevantes do cenário da Cultura e das Artes no Estado.

Tales de Sá Cavalcante também resgatou o início da história da Academia Cearense de Letras e relembrou os membros de gerações passadas. Fundada em 15 de agosto de 1894, três anos antes da Academia Brasileira de Letras (ABL), a entidade cearense é a mais antiga do Brasil.

Articulista do O POVO e diretor superintendente da Organização Educacional Farias Brito, o novo presidente da ACL agradeceu seus irmãos e sócios no Grupo Farias Brito, além dos mais de mil funcionários, prestando, também, homenagens à esposa, às filhas e às netas.

Assumindo a presidência da ACL após Lúcio Alcântara (2021-2022), Tales de Sá comprometeu-se em dar continuidade à gestão do ex-governador. “Como a ACL é um centro de excelência, onde aqui estão intelectuais de altíssimo nível, eu acredito que nós podemos continuar a administração de Lúcio Alcântara, e dinamizar mais ainda no que se refere a auxiliar todo o Ensino e Cultura de uma maneira geral”, assegurou o novo presidente.

Em declaração ao jornalista Eliomar de Lima, do O POVO, Tales de Sá compartilhou seus planos para o futuro da ACL: “Nós queremos abrir a Academia Cearense de Letras, não somente para Fortaleza, mas para o Ceará e para o Mundo. Achamos que a Academia tem uma função pedagógica no sentido de desenvolver, cada vez mais, o ensino brasileiro”.



